Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ему известно о двух депутатах, которые сейчас болеют коронавирусом. Об этом он сообщил во время брифинга с журналистами, пишет УНИАН 25 августа

«Это также не является секретом, что болеют и народные депутаты. По состоянию на сегодня также есть заболевшие коронавирусом. Я не буду сейчас переходить на фамилии. Насколько мне известно, два (депутата — ред.)», — уточнил Разумков.

Заразившуюся коронавирусом Тимошенко подключили к ИВЛ © ba.org.ua Юлия Тимошенко, ее состояние остается тяжелым, в связи с чем ей понадобился аппарат ИВЛ.

О втором заразившемся коронавирусом депутате пока неизвестно. На прошлой неделе в партии «Слуга народа» сообщали, что не все депутаты смогут прийти на внеочередное заседание 25 августа из-за болезни, правда, не уточнялось, что это именно COVID-19.

Сегодня, 25 августа, представитель президентской партии Михаил Радуцкий заявил, что на Украине началась вторая волна COVID-19.

За последние сутки на Украине выявлено почти 1700 новых случаев заражения коронавирусом, а всего в стране более 108 тысяч заболевших. В антилидерах — Черновицкая, Ивано-Франковская и Харьковская области.

В июне президент Владимир Зеленский заявлял, что готов переболеть коронавирусом, чтобы «люди поняли, что это не чума», позднее стало известно, что это заболевание перенесла его супруга Елена.

Темпы прироста новых заразившихся на Украине держатся на рекордно высоком уровне уже несколько недель. В среднем медики фиксируют около 2 тысяч новых случаев в сутки.

Принимая это во внимание, Зеленский сказал, что если так пойдет и дальше, то медицина страны может полностью остановиться. При этом от массовых мероприятий на День независимости Украины в стране не отказались.

В июне Рада поддержала изменения в госбюджет, которые предусматривали перевод части средств из Фонда по борьбе с коронавирусом на строительство дорог.