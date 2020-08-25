По совам Тихановской, революция в ее стране не является геополитической и не несет какую-либо национальную направленность.
«Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция. Она ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская. Это демократическая революция. Это борьба народа, который хочет решать за себя, за то, чтобы свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу», — сказала она Европарламенту.
На данный момент Тихановская представляет Координационный совет, который был создан для передачи ей власти от действующего президента Александра Лукашенко. Решение о его образовании озвучила сама экс-кандидат 14 августа.
По факту создания оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
В состав Координационного совета оппозиции входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко.
В четверг, 20 августа, стало известно, что часть членов Совета вышли из его состава.
Через несколько дней, 24 августа, правоохранители задержали политика Ольгу Ковалькову и активиста Минского тракторного завода Сергея Дылевского, которые также входили в состав оппозиционной организации, а утром 25 августа стало известно, что на допрос вызвана писатель Светлана Алексиевич.