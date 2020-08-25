Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не только сообщила о начале «мирной революции», но и заверила, что теперь представляет не оппозицию, а большинство. Ее слова с онлайн-выступления перед депутатами Европарламента цитирует РИА Новости 25 августа

По совам Тихановской, революция в ее стране не является геополитической и не несет какую-либо национальную направленность.

«Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция. Она ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская. Это демократическая революция. Это борьба народа, который хочет решать за себя, за то, чтобы свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу», — сказала она Европарламенту.

На данный момент Тихановская представляет Координационный совет, который был создан для передачи ей власти от действующего президента Александра Лукашенко. Решение о его образовании озвучила сама экс-кандидат 14 августа.

Белоруссия: борьба продолжается. Протестующие готовят новые акции, а власть — перемены © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

В состав Координационного совета оппозиции входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко.

В четверг, 20 августа, стало известно, что часть членов Совета вышли из его состава.

Через несколько дней, 24 августа, правоохранители задержали политика Ольгу Ковалькову и активиста Минского тракторного завода Сергея Дылевского, которые также входили в состав оппозиционной организации, а утром 25 августа стало известно, что на допрос вызвана писатель Светлана Алексиевич.