За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Принятие Закона Украины требует расходов средств государственного бюджета на подготовку и софинансирование проекта, а также будет иметь своим следствием возникновения финансовых обязательств по кредиту в сумме 450 млн евро, предоставленному Украине Европейским инвестиционным банком», — сказано в тексте законопроекта.
Источником возврата и обслуживания кредита на каждый бюджетный год будут средства государственного дорожного фонда, который создается в составе специального фонда государственного бюджета.