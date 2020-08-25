Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о выделении 450 млн евро кредита для реализации проекта «Развитие трансъевропейской транспортной сети». Трансляцию заседания 25 августа вел телеканал «Рада»

Кредит в обмен на независимость. Новый меморандум Евросоюза и Украины © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«Принятие Закона Украины требует расходов средств государственного бюджета на подготовку и софинансирование проекта, а также будет иметь своим следствием возникновения финансовых обязательств по кредиту в сумме 450 млн евро, предоставленному Украине Европейским инвестиционным банком», — сказано в тексте законопроекта.

Источником возврата и обслуживания кредита на каждый бюджетный год будут средства государственного дорожного фонда, который создается в составе специального фонда государственного бюджета.