На Аллее героев, рядом с монументом «Твоим освободителям, Донбасс», открыли бюст Герою ДНР, командиру подразделения «Сомали» Михаилу Толстых, известного под позывным Гиви, об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру 25 августа

Торжественную церемонию приурочили к шестой годовщине освобождения Иловайска, родного города Михаила Толстых. Фото церемонии опубликовал Telegram-канал Украина.ру.

Рядом с бюстом Гиви на Аллее славы установлен памятник Иосифу Кобзону, также выступавшему за мир на родном Донбассе.

Донецкая журналистка Пирогова: Гиви понимал, что они с Моторолой смертники © из личного архива Майи Пироговой

В 2015 и 2016 годах на Гиви были совершены покушения, в которых Толстых удалось выжить, но в начале февраля 2017 года он погиб при обстреле его военной части, в связи с чем в республике был объявлен трехдневный траур.