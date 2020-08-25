Торжественную церемонию приурочили к шестой годовщине освобождения Иловайска, родного города Михаила Толстых. Фото церемонии опубликовал Telegram-канал Украина.ру.

Рядом с бюстом Гиви на Аллее славы установлен памятник Иосифу Кобзону, также выступавшему за мир на родном Донбассе.

Донецкая журналистка Пирогова: Гиви понимал, что они с Моторолой смертники
Донецкая журналистка Пирогова: Гиви понимал, что они с Моторолой смертники
© из личного архива Майи Пироговой
Михаил Толстых руководил подразделением «Сомали», которое состояло из уроженцев Донбасса, вставших на защиту своей земли, его бойцы вместе с командиром принимали участие в боях за Славянск, Иловайск и Донецкий аэропорт.

В 2015 и 2016 годах на Гиви были совершены покушения, в которых Толстых удалось выжить, но в начале февраля 2017 года он погиб при обстреле его военной части, в связи с чем в республике был объявлен трехдневный траур.