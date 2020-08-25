Торжественную церемонию приурочили к шестой годовщине освобождения Иловайска, родного города Михаила Толстых. Фото церемонии опубликовал Telegram-канал Украина.ру.
Рядом с бюстом Гиви на Аллее славы установлен памятник Иосифу Кобзону, также выступавшему за мир на родном Донбассе.
Михаил Толстых руководил подразделением «Сомали», которое состояло из уроженцев Донбасса, вставших на защиту своей земли, его бойцы вместе с командиром принимали участие в боях за Славянск, Иловайск и Донецкий аэропорт.
В 2015 и 2016 годах на Гиви были совершены покушения, в которых Толстых удалось выжить, но в начале февраля 2017 года он погиб при обстреле его военной части, в связи с чем в республике был объявлен трехдневный траур.