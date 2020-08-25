Политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру 24 августа поднял вопрос, насколько изменится отношение президента Белоруссии Александра Лукашенко к той части белорусского общества, которая желает интеграции с Россией и создания не симулятивного, а настоящего Союзного государства

Затянувшееся белорусское противостояние может быть выгодным для Лукашенко – Золотарёв © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.