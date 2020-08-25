«От того, каким будет диалог с этими силами, будет зависеть судьба самого Лукашенко. Отсутствие диалога приведет к тому, что рано или поздно социальный взрыв все-таки случится, и тогда уже никакие автоматы Лукашенко не помогут», — сказал Кочетков.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.