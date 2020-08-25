Правление Нацбанк Украины еще отнесло банк «Аркада» к категории проблемных. Об этом 25 августа говорится в материалах Печерского районного суда, сообщает Finbalance

В частности, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка «Аркада» и назначил куратора.

Этим судебным постановлением по требованию Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках обеспечения иска был наложен арест на главный офис банка «Аркада», который находится в центре Киева и земельный участок под ним.

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«АО «АКБ «Аркада» безвозмездно лишился своего имущества на сумму более 600 млн грн (около 1,8 млрд рублей), имея проблемы с ликвидностью, что ставит под угрозу интересы вкладчиков и указанные действия направлены на нарушение их конституционных прав», — говорится в материалах дела.

По информации банка, он остановил строительство трех жилых массивов в Киеве («Патриотика», «Эврика», «Патриотика на озерах»), в строительство квартир в которых вложили средства более 12 тысяч людей. Банк «Аркада» обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.