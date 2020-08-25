Несмотря на решение правительства отнести Черновицкую область к «красной» зоне, местные власти разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов. Об этом 25 августа сообщает местное издание molbuk.ua

Отмечается, что решение приняли депутаты на внеочередной сессии горсовета.

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Кроме того, в регионе разрешена работа заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на одного человека, и деятельность дошкольных учебных заведений и СОШ при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.