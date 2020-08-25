Отмечается, что решение приняли депутаты на внеочередной сессии горсовета.
В частности, разрешена работа общественного транспорта в режиме специальных перевозок (в пределах количества мест для сидения) и работа субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, ДЮСШ, спортивных клубов, секций), при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Кроме того, в регионе разрешена работа заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на одного человека, и деятельность дошкольных учебных заведений и СОШ при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.