Комитет Рады по вопросам бюджета согласовал повышение зарплат медицинским работникам, которое ожидается с сентября. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба партии «Слуга народа» в Telegram

«Уже с сентября медиков ждет повышение зарплаты. На новые доплаты к окладу работников из Фонда СOVID-19 выделят 6 миллиардов гривен. Такое решение сегодня согласовал бюджетный комитет на своем заседании», — говорится в сообщении.

На Украине подняли минимальную зарплату © CC0, Pixabay

Специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием (247 тыс. человек) получат доплату в размере 50%, то есть ежемесячная доплата — 2361 гривна (около 6 тыс. рублей).

И младший медперсонал (138 тыс. человек) получит больше на 25% минимальной заработной платы, то есть ежемесячная доплата составит 1181 гривнe (около 3 тыс. рублей).