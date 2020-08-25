Политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру 24 августа прокомментировал появление президента Белоруссии Александра Лукашенко на публике с автоматом в руках

Политолог объяснил, зачем Зеленский раздает советы Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

«Лукашенко героически защищал дворец, когда на него никто не нападал. С другой стороны, он показал своим противникам, что, что бы ни происходило, он никуда уходить не намерен и будет защищаться до последнего. Этот месседж он пытался донести до своих противников», — сказал Кочетков.

Он отметил, что накопившиеся по вине самого Лукашенко проблемы одной силой решить невозможно.

«Ему кажется, что сейчас всех попугает, разгонит, укрепит свою власть, а дальше что? Какие выводы он сделает из того, что произошло в Белоруссии за последние несколько недель? Хорошо, врагов он на какое-то время загонит под лавку. Насколько изменится его политика? Ведь, судя по кадровым назначениям, которые прошли после президентских выборов, а точнее, по отсутствию каких-либо кадровых изменений по ключевым позициям, радоваться пока очень рано», — добавил политолог.

Днем 23 августа в Минске прошла масштабная акция протестов, митинги в стране начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК республики, победил Лукашенко с 80% голосов. В ходе воскресного марша протестующие пришли к резиденции президента, но силовики перекрыли им дорогу. Они оцепили площадь Государственного флага, рядом с которой находится здание, там же разместили спецтехнику для разгона протестующих, в том числе водометы.

В тот же день Telegram-канал «Пул первого» показал видео прилета Лукашенко в свою резиденцию в сопровождении сына. В руках у президента был автомат, похожий на АК, без рожка. Приземлившись на территории Дворца Независимости, Лукашенко спросил у сопровождающих: «Там никого не осталось, да?» показав в сторону, где были протестующие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.