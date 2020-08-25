По его словам, рассматривается вопрос «цивилизованного решения вопроса».
«Все эти объекты (мост Патона, памятник Щорсу, статуя Родины-матери. — Ред.) — знаковые для Киева, к ним часто апеллируют противники декоммунизации. Важно, чтобы был цивилизованно решен вопрос удаления этих советских символов», — отметил Дробович.
По его словам, на мосту Патона сейчас производится реконструкция, и это самое подходящее время, чтобы убрать две розетки с советскими гербами и демонтировать серпы и молоты.
Он отметил, что советские звезды не подпадают под декоммунизацию, однако не пояснил почему. Дробович добавил, что существуют расчеты демонтажа советского герба на Родине-матери, «но надо решить, что делать дальше».