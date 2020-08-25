Певица и ведущая Ольга Бузова заявила, что составляла свое генеалогическое дерево и выяснила, что в ней течет не только русская, но и украинская кровь. Об этом она сообщила в эфире программы "Студия 69" в понедельник, 24 августа

Источником своего успеха певица считает воспитание и свои корни — как выяснилось, не только русские.

«Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь», — откровенное призналась Ольга Бузова.