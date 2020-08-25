Источником своего успеха певица считает воспитание и свои корни — как выяснилось, не только русские.
«Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь», — откровенное призналась Ольга Бузова.
Бабушка и дедушка певицы были ленинградцами и пережили блокаду, об этом стало известно после скандального поста в соцсетях, где Бузова облизывала тарелку и сказала: «Что? Я блокадница». Позже ведущая извинилась за эти слова и объяснила, что имела в виду, что всю еду с тарелки нужно доедать и даже облизать ее не стыдно.