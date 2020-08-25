Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена организовать команду, которая занялась бы подготовкой к новым выборам главы государства. Об этом она заявила 24 августа в интервью «Дойче велле»

Лавров: Тихановская и её сторонники могут быть заинтересованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Тихановская заверила, что ее команда готова к общению со всеми международными партнерами.

«Мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении», — заверила экс-кандидат.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами».