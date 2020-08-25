В дела Белоруссии все чаще стали вмешиваться соседние страны, их представители дают Лукашенко советы и грозят санкциями, однако пока у властей страны еще есть возможности для ответа. Об этом в интервью изданию Украина.ру 24 августа рассказал политолог Алексей Дзермант

Белорусский эксперт уверен, что у Александра Лукашенко еще остались дипломатические рычаги: нота протеста, высылка послов или жесткие заявления в их адрес.

«Меры ответа на давления еще не исчерпаны. В то же время мы видим, что эти стороны (Польша, Литва, Украина — ред.) тоже умерили свой пыл и чуть-чуть понизили градус риторики. Это тоже говорит, что пока они не переходят черту, после которой будет жесткая реакция», — подытожил эксперт.

Политолог Дзермант: Единственный способ спасти белорусскую систему — укрепить союзные отношения © Facebook, Алексей Дзермант Алексей Дзермант считает, что лучшим выходом из сложившейся ситуации для Белоруссии будет укрепление союзных отношений с Россией.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии уже 15 дней продолжаются протесты. Поводом к ним стали итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%).

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, были задержаны около семи тысяч человек.

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).