Часть членов координационного совета уже арестована, часть вызвали на допросы, однако, несмотря на это, Алексей Дзермант считает, что у оппозиционной организации все-таки есть будущее.
«Если они перейдут от менее реалистичных требований к более реалистичным. Они тоже должны понимать, что власти пойдут с ними на диалог, если они примут какую-то более конструктивную повестку. В таком случае они могут представлять протестующих», — уверен Дзермант.
По мнению политолога, хотя нынешние события в Белоруссии и имеют много общего с майданом 2014 года на Украине, у них есть и много различий. Так, белорусская оппозиция не поставила палатки, как это было на украинском Майдане, понимая, что это только спровоцирует силовой разгон.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
О создании Координационного совета экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа, что его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.
По факту создания оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
В состав Координационного совета оппозиции входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко.
В четверг, 20 августа, стало известно, что часть членов Совета вышли из его состава.