Белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что власти страны готовы на диалог со всеми протестующими, но только в том случае, если предложения оппозиции будут конструктивными и более реалистичными, об этом эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру 24 августа

Часть членов координационного совета уже арестована, часть вызвали на допросы, однако, несмотря на это, Алексей Дзермант считает, что у оппозиционной организации все-таки есть будущее.

«Если они перейдут от менее реалистичных требований к более реалистичным. Они тоже должны понимать, что власти пойдут с ними на диалог, если они примут какую-то более конструктивную повестку. В таком случае они могут представлять протестующих», — уверен Дзермант.

Политолог Дзермант: Единственный способ спасти белорусскую систему — укрепить союзные отношения © Facebook, Алексей Дзермант

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

О создании Координационного совета экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа, что его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

По факту создания оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав Координационного совета оппозиции входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко.

В четверг, 20 августа, стало известно, что часть членов Совета вышли из его состава.