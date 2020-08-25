Между событиями на Украине в 2014 году и нынешними протестами в Белоруссии много общего, однако Майдана в Минске быть не могло: оппозиция понимает, что провоцировать полицию нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру 24 августа рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант

Политолог считает, что взять пример с украинцев и поставить палатки, как было на Майдане, для белорусских протестующих — не самый лучший вариант.

«Это было бы явным вызовом силовикам. Они бы, конечно, этого не допустили. Наверное, у публичных лидеров протеста все-таки есть понимание, что провоцировать силовиков нельзя. Поэтому обошлось и без попытки поставить Майдан», — утверждает Дзермант.

Политолог Дзермант: Единственный способ спасти белорусскую систему — укрепить союзные отношения © Facebook, Алексей Дзермант

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии уже 15 дней продолжаются протесты. Поводом к ним стали итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко голоса отдали примерно 80% избирателей, однако митингующие считают его победу подтасованной.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, были задержаны около семи тысяч человек.

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).