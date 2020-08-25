Обострения уличных беспорядков уже не будет, раз этого до сих пор не произошло, протесты останутся в мирном русле. Об этом в интервью изданию Украина.ру 24 августа рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант

По мнению Дзерманта, протесты еще продолжатся в крупных городах Белоруссии по выходным, однако определяющими они уже не станут, эскалация событий будет постепенно сходить на нет.

«Со стороны демонстрантов не было попыток захвата власти знаковых зданий вроде Дворца Независимости. С одной стороны, власть показала решимость этого не допустить, с другой — демонстранты продолжают показывать, что пока у них есть стратегия давления через улицу. Но пока нет эскалации. Это важно, и есть надежда, что она и не произойдет. Если в первое и во второе воскресенье этого не произошло, то, наверное, этого и не произойдет», — сказал он.

Политолог Дзермант: Единственный способ спасти белорусскую систему — укрепить союзные отношения © Facebook, Алексей Дзермант

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии уже 15 дней продолжаются протесты. Поводом к ним стали итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%).

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, были задержаны около семи тысяч человек.

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).