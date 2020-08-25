Первый президент Украины, глава делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук объяснил свое недавнее общение с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Об этом 24 августа он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону

Жириновский пригрозил Кравчуку московским трибуналом © Дмитрий Донской | Дмитрий Донской | Перейти в фотобанк

«Это не моя задача. Это не тот человек, от которого я получу удовольствие, положив его на лопатки. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки… Если бы я общался с ним и привселюдно… Скабеева мне не противна. Она журналист. Я их очень уважаю, я знаю, какая это сложная работа», — сказал первый президент Украины.

Кравчук заявил, что журналисты, как разведчики, ходят по лезвию. Он назвал Скабееву энергичной, эмоциональной и напористой. Кроме того, он заявил, что ему «было приятно слушать, как она говорит».