Президент Украины Владимир Зеленский оказался в затруднении: он вынужден считаться и с позицией «коллективного Запада», и с реальностью и экономическим значением Белоруссии. Об этом заявил 24 августа украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру

«Он так просто не сдастся»: соцсети о Лукашенко и событиях в Белоруссии © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

«Поэтому все происходит как в старой песне: "Это школа Соломона Пляра, школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад". Понятно, что Лукашенко это все раздражает. Особенно на фоне этого инцидента с "вагнеровцами". Судя по всему, некоторые клинические "патриоты" в Киеве, которые борются с Зеленским, сыграли на руку версии о том, что это была якобы украинская спецоперация. Но, учитывая кондиции и коммерциализацию СБУ, мне слабо верится, что они могли провести такие сложные операции», — сказал Золотарёв

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.