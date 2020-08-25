Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подтвердил участие главы Офиса президента Украины Андрея Ермака во встрече политических советников лидеров «нормандской четверки» в Париже. Об этом 24 августа Кравчук рассказал в эфире телеканала «Украина 24»

«Важное достижение для Ермака, который может приехать в Париж и сказать, что Украина делает все для мира», — отметил Кравчук.

Экзамен для Киева. Каковы могут быть ближайшие результаты последней нормандской встречи © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

На первом за три года саммите нормандского формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В соответствии с коммюнике было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в этом формате.

Планы лидеров европейских стран встретиться еще раз, чтобы обсудить проблему конфликта в Донбассе, сорвала пандемия коронавируса.