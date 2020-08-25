Украинский политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв 24 августа в интервью изданию Украина.ру прокомментировал видео с президентом Александром Лукашенко и автоматом

Лукашенко с автоматом и народ с чужим флагом. Есть ли выход из белорусского тупика? © AP, State TV and Radio Company of Belarus

«Он не уйдет, не убежит в Ростов, как Янукович. Это тоже надо понимать. Учитывая его биографию и то, что он, как говорят на Украине, «впэртый» [упёртый], он не уйдет. Я бы также отметил, что, скорее всего, после разговора с Путиным в последние недели подтянулись российские специалисты, которые в плане организации коммуникаций и политтехнологии куда более продвинуты, чем их белорусские коллеги. Потому что в первые недели, откровенно говоря, коммуникация у Лукашенко была провальной. Ситуация стала исправляться, это стало заметно. И вот этот перформанс с автоматом — это как раз элементы корректировки», — сказал Золотарёв.

Он назвал верным ходом — выход Лукашенко к силовикам.

«Также мы видели в Гродно массовый митинг сторонников Лукашенко. То есть пошла мобилизация этого молчаливого большинства, поддерживающего Лукашенко. То есть целый ряд политтехнологических ходов в течение недели показал, что интеллектуальный ресурс команды Лукашенко значительно усилился», — объяснил политолог.

Днем 23 августа в Минске прошла масштабная акция протестов, митинги в стране начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК республики, победил Лукашенко с 80% голосов. В ходе воскресного марша протестующие пришли к резиденции президента, но силовики перекрыли им дорогу. Они оцепили площадь Государственного флага, рядом с которой находится здание, там же разместили спецтехнику для разгона протестующих, в том числе водометы.

В тот же день Telegram-канал «Пул первого» показал видео прилета Лукашенко в свою резиденцию в сопровождении сына. В руках у президента был автомат, похожий на АК, без рожка. Приземлившись на территории Дворца независимости, Лукашенко спросил у сопровождающих: «Там никого не осталось, да?» показав в сторону, где были протестующие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.