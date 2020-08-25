В белорусском противостоянии установился баланс сил, когда ни та, ни другая сторона не может полностью достичь поставленных целей. Но время играет в пользу действующего президента Александра Лукашенко, заявил 24 августа украинский политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру

«Он так просто не сдастся»: соцсети о Лукашенко и событиях в Белоруссии © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

«Другое дело, что время играет в пользу Лукашенко. Мы помним события 2013-14 года, когда были три месяца Майдана, пока не появились снайперы и не пролилась кровь сакральной жертвы. С учетом того, что вокруг Тихановской начал крутиться этот шакал Вельзевула Бернар-Анри Леви, спецслужбам Беларуси стоит напрячься, как бы не появились сакральные жертвы и неизвестные снайперы, как бы не произошло такое событие, которое разрушит это хрупкое равновесие», — сказал Золотарев.

Он добавил, что если ситуация будет разворачиваться по инерционному сценарию, это поможет Лукашенко, поскольку накал протеста будет снижаться.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей стране вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие. Оппозиция создала Координационный совет и собралась добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, а также проведения новых президентских выборов. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти, а его участников — бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.