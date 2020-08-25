Под Днепром четверо спасателей помогли еноту

«В Службу спасения поступило сообщение от обеспокоенной девушки о том, что на улице Гетманской города Новомосковск ее домашний любимец залез на дерево и нуждается в помощи», — рассказали в ГСЧС.
Спасатели прибыли на место происшествия и увидели енота, сидящего на дереве (ориентировочно на уровне второго этажа дома).
С помощью раскладной лестницы спасатели добрались до животного и спустили его на землю.
«К работам были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области», — добавили в госслужбе.