Бешеный енот закрыл границу между Украиной и Россией
Бешеный енот закрыл границу между Украиной и Россией
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
«В Службу спасения поступило сообщение от обеспокоенной девушки о том, что на улице Гетманской города Новомосковск ее домашний любимец залез на дерево и нуждается в помощи», — рассказали в ГСЧС.

Спасатели прибыли на место происшествия и увидели енота, сидящего на дереве (ориентировочно на уровне второго этажа дома).

С помощью раскладной лестницы спасатели добрались до животного и спустили его на землю.

«К работам были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области», — добавили в госслужбе.

Под Днепром четверо спасателей помогли еноту