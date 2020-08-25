Под Днепром четверо спасателей помогли еноту

Спасатели помогли еноту, который не мог сам спуститься с дерева в Новомосковске Днепропетровской области. Об этом на днях сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям

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