Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 24 августа в эфире телеканала «Наш» заявил, что страна разрушила свою экономику и утратила независимость

Украина.ру на Youtube Конкретно с Вышинским: война в Белоруссии, новые союзники РФ, предательство интересов