«Украина имела все шансы стать полноправным субъектом международного права. Но что началось? Начался обвал экономики. Почему отказались от ядерного оружия? Потому что у нас платить зарплату было нечем. Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Содержание ядерного оружия — это огромные расходы. Мы стали терять независимость потому, что стали разрушать свою экономику», — сказал Азаров.
Накануне на Украине прошел День независимости. В центре Киева организовали ряд мероприятий, в частности, марш «защитников Украины», организованный бывшими участниками военной операции в Донбассе.