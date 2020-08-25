Украина готова возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы. Об этом 24 августа заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент страны Леонид Кравчук в эфире «Українське радіо»

«Если какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — сказал Кравчук.

Однако он отметил, что украинцы «в жизни никогда» не пойдут на то, чтобы поставлять воду «промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное».

Вассерман рассказал, с чем столкнется Зеленский, если он отбросит гордость и даст воду в Крым © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль сказал, что страна не имеет технической возможности поставлять воду в Крым до тех пор, пока он опять не войдет в состав Украины.

До того как Крым вошел в состав России в 2014 году, вода из Днепра поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал 85% потребностей сельского хозяйства воде. Однако позднее украинские власти закрыли шлюзы. После постройки в 2017 году в Херсонской области дамбы поставки воды на полуостров были полностью перекрыты.

Питьевой водой полуостров обеспечивают водохранилища. В июне глава Крыма Сергей Аксенов открыл в Симферополе новый водопровод.