Даже в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия останутся разными государствами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

На днях в эфире «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский поставил ящик пива на то, что Белоруссия войдет в состав России до конца года.

«Вот завтра Белоруссия входит в состав России. Уровень жизни в Белоруссии, зарплат намного ниже, чем в России. Белоруссия благополучная страна, но Россия в любом случае значительно богаче. Это значит, что России придется поднимать уровень зарплат белорусских бюджетников до российского уровня. А в Белоруссии ни много ни мало 10 миллионов человек, это несколько крупных российских регионов. Это огромная нагрузка на российский бюджет», — объяснил эксперт.

В качестве примера Алексей Зубец привел Крым, где Россия до сих пор решает проблемы, которые «достались как наследство от украинского разгильдяйства».

«То есть даже в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия останутся разными государствами. Да, будет происходить интеграция белорусских предприятий в российские холдинги, но единое государство не в интересах ни Белоруссии, ни России», — считает собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

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