Ухудшение экономической ситуации в Белоруссии будет провоцировать новые недовольства, и все это рано или поздно выльется в новые протесты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков

Протесты против Лукашенко пошли на спад. Однако если никаких правильных шагов в сторону интеграции с Россией сделано не будет, ситуация может обостриться вновь, потому что без интеграции с Россией экономику Белоруссии из состояния кризиса вывести будет невозможно.

«Поэтому мяч на стороне Лукашенко и его аппарата. Насколько они на самом деле здраво оценивают ситуацию в республике и насколько критично они относятся к своей внешней политике», — объяснил собеседник издания.

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Алексей Кочетков: Без национального диалога в Белоруссии случится социальный взрыв © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.