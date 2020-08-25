Белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что протесты в Белоруссии сохранят мирный характер. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко назвал протестующих в Минске крысами © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

По словам Дзерманта, протесты остаются в мирном русле: с одной стороны, власть показала решимость не допустить захвата знаковых зданий митингующими, с другой — демонстранты продолжают показывать, что пока у них есть стратегия давления через улицу.

«Но пока нет эскалации. Это важно, и есть надежда, что она и не произойдет. Если в первое и во второе воскресенье этого не произошло, то, наверное, этого и не произойдет», — отметил эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.