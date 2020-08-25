В Белоруссии были две волны протестов: первая была вызвана результатами президентских выборов, а вторая - насилием со стороны силовиков. Об этом белорусский активист Никита Черкасов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко назвал протестующих в Минске крысами © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo Александр Лукашенко не мог набрать 80% голосов, а его оппонентка Светлана Тихановская — 10%.

Вторая волна зародилась в ответ на массовые разгоны протестующих, которые прошли по всей стране в ночь после выборов и следующие два дня. По словам Черкасова, когда интернет облетели фотографии окровавленных людей, белорусы стали выходить на улицы с требованием в первую очередь прекратить насилие.

«Сейчас требования в целом звучат так: привлечь к ответственности силовиков, причастных к насилию; освободить от полномочий правительство и президента; обеспечить честные выборы», — перечислил активист.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

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