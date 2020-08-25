По его словам, первая волна вспыхнула сразу после выборов, когда объявили предварительные результаты и люди поняли, что избирательный процесс был сфальсифицирован, так как всем было очевидно, что действующий президент Александр Лукашенко не мог набрать 80% голосов, а его оппонентка Светлана Тихановская — 10%.
Вторая волна зародилась в ответ на массовые разгоны протестующих, которые прошли по всей стране в ночь после выборов и следующие два дня. По словам Черкасова, когда интернет облетели фотографии окровавленных людей, белорусы стали выходить на улицы с требованием в первую очередь прекратить насилие.
«Сейчас требования в целом звучат так: привлечь к ответственности силовиков, причастных к насилию; освободить от полномочий правительство и президента; обеспечить честные выборы», — перечислил активист.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.