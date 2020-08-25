В Библии говорится, что Моисей вывел евреев из Египта и водил их по пустыне 40 лет, чтобы вымерло поколение рабов. По словам Инина, теперь на эту историю имеется новый взгляд.
«Оказывается, Моисей водил евреев, дожидаясь, пока вымрут те, кто еще помнил, что там, в Египте, жилось не так уж плохо… Так вот, еще не за сорок, но уже за тридцать лет на Украине ушли и уходят люди, помнящие, что в советской семье народов жилось не так уж худо. А еще лет через десять подрастут поколения Иванов (Мыкол, Тарасов), абсолютно не помнящих родства», — сказал писатель.
И он подчеркнул, что никакого «разумного выхода из этой ситуации» не видит.
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