Советский и российский писатель, драматург, сценарист Аркадий Инин провел параллель между исходом евреев из Египта и «исходом» советской памяти из Украины. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

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«Оказывается, Моисей водил евреев, дожидаясь, пока вымрут те, кто еще помнил, что там, в Египте, жилось не так уж плохо… Так вот, еще не за сорок, но уже за тридцать лет на Украине ушли и уходят люди, помнящие, что в советской семье народов жилось не так уж худо. А еще лет через десять подрастут поколения Иванов (Мыкол, Тарасов), абсолютно не помнящих родства», — сказал писатель.

И он подчеркнул, что никакого «разумного выхода из этой ситуации» не видит.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.