Угроза Майдана в Белоруссии возникла в том числе потому, что в России никто не считал нужным работать не только c Белоруссией, но и с другими странами постсоветского пространства. Об этом рассказал политолог Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Олег Бондаренко: Оппозиция в Белоруссии камуфлирует свою антимосковскую позицию, чтобы не отпугнуть избирателей © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому следствием того, что Россия не занималась развитием отношений в гуманитарной сфере ни на постсоветском пространстве, ни в славянском гуманитарном пространстве, стало то, что многие страны, которые, казалось бы, раньше всегда были в орбите добрых отношений с Москвой, оказались врагами Москвы, подчеркнул Бондаренко.

По его мнению, самая большая проблема России состоит в том, что Россия не посчитала нужным выстраивать отношения в гуманитарном пространстве с обществом, пытаясь выстроить отношения с элитой, которые меняются, в том числе и через революцию.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.