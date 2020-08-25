«Беспокойный сосед» не появлялся — он был всегда. Другое дело, что никто не работал, не считал нужным работать с Белоруссией, как и с другими странами постсоветского пространства. И не только постсоветского пространства: у России есть, к сожалению, огромная проблема с тем, что называется мягкая сила», — считает эксперт.
Поэтому следствием того, что Россия не занималась развитием отношений в гуманитарной сфере ни на постсоветском пространстве, ни в славянском гуманитарном пространстве, стало то, что многие страны, которые, казалось бы, раньше всегда были в орбите добрых отношений с Москвой, оказались врагами Москвы, подчеркнул Бондаренко.
По его мнению, самая большая проблема России состоит в том, что Россия не посчитала нужным выстраивать отношения в гуманитарном пространстве с обществом, пытаясь выстроить отношения с элитой, которые меняются, в том числе и через революцию.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.