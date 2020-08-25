Эксперт пояснил, что те действия, которые Россия могла предпринять на этом фронте, уже предприняла, так как президент Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой и с состоявшимися выборами.
«А в остальном в отсутствии инструментов мягкой силы о какой в принципе поддержке можно говорить? Что, Москва выступит в качестве переговорной площадки? Во-первых, захочет ли Москва, во-вторых, примет ли это Минск? Захочет ли Лукашенко в принципе искать переговорную площадку? На данный момент нет уверенности, что Лукашенко в принципе готов что-то обсуждать с оппозицией», — считает Бондаренко.
По его мнению, Москва уже использовала весь небогатый арсенал, который у нее был тут, и этот арсенал касается поддержки действующей власти Белоруссии, потому что у нынешней Москвы просто нет других инструментов.
Единственное, как Россия могла повлиять, — это признать или не торопиться с признанием, но выборы российское руководство уже признало, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.