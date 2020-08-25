Несмотря на то, что на России завязано огромное количество белорусской экономики, Москва очень ограничена в своих действиях. Об этом рассказал политолог Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Олег Бондаренко: Оппозиция в Белоруссии камуфлирует свою антимосковскую позицию, чтобы не отпугнуть избирателей © РИА Новости, Нина Зотина

«А в остальном в отсутствии инструментов мягкой силы о какой в принципе поддержке можно говорить? Что, Москва выступит в качестве переговорной площадки? Во-первых, захочет ли Москва, во-вторых, примет ли это Минск? Захочет ли Лукашенко в принципе искать переговорную площадку? На данный момент нет уверенности, что Лукашенко в принципе готов что-то обсуждать с оппозицией», — считает Бондаренко.

По его мнению, Москва уже использовала весь небогатый арсенал, который у нее был тут, и этот арсенал касается поддержки действующей власти Белоруссии, потому что у нынешней Москвы просто нет других инструментов.

Единственное, как Россия могла повлиять, — это признать или не торопиться с признанием, но выборы российское руководство уже признало, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.