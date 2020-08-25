Современная Россия хотела бы видеть Александра Лукашенко президентом Белоруссии долгое время, поскольку понятно, чего от него можно ожидать. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: В России существует миф — не будет Лукашенко, Белоруссия развалится, это неправда © РИА Новости, Владимир Трефилов

Тем не менее, подчеркнул Болкунец, вся кампания Лукашенко носила открытый антироссийский характер, начиная от захвата российского банка и закачивания обвинениями России во вмешательстве в выборы и в том, что она якобы хочет его свергнуть.

Политолог добавил, что Запад не признает оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую победителем выборов по венесуэльскому сценарию, поскольку в той стране ситуация несколько отличается, и потому что за нее голосовали не как за политика, а за некий образ, который олицетворяет протест общества.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.