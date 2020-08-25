Эксперт пояснил, что белорусы не были готовы к тому, что те, кто называют себя СМИ, могут врать, и в результате много людей повелось на фейковую информацию, которую публиковали эти Telegram-каналы.
В частности, по его словам, телеграм-каналы опубликовали фейк по украинскому образцу, когда они записывают в список пропавших без вести участников протестов всех, кто пропал в Белоруссии за последний год.
«Также очень много фейковой информации публиковалось о якобы избитых девушках. Потом, правда, оказалось, что это было фото с какого-то садомазо-порносайта. И люди настолько не ожидали, что может быть такая ложь, что даже не обратили внимание, что эти побитые девушки стоят на фоне яхт. Ну нет в Беларуси яхт», — негодует Карназыцкий.
Политолог добавил, что белорусским властям трудно бороться с фейковой информацией из Telegram-каналов и анонимных источников, потому что они нигде не регистрируются.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.