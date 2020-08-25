Неполадки с интернетом во время выборов в Белоруссии привели к тому, что поддерживаемые извне Telegram-каналы стали еще более популярными — как альтернативная или единственная точка зрения о том, что происходит в республике. Об этом рассказал белорусский политолог Павел Карназыцкий в интервью изданию Украина.ру

Павел Карназыцкий: В Белоруссии есть правоохранительные органы, которые умеют общаться с шантажистами © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий

В частности, по его словам, телеграм-каналы опубликовали фейк по украинскому образцу, когда они записывают в список пропавших без вести участников протестов всех, кто пропал в Белоруссии за последний год.

«Также очень много фейковой информации публиковалось о якобы избитых девушках. Потом, правда, оказалось, что это было фото с какого-то садомазо-порносайта. И люди настолько не ожидали, что может быть такая ложь, что даже не обратили внимание, что эти побитые девушки стоят на фоне яхт. Ну нет в Беларуси яхт», — негодует Карназыцкий.

Политолог добавил, что белорусским властям трудно бороться с фейковой информацией из Telegram-каналов и анонимных источников, потому что они нигде не регистрируются.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.