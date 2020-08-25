Литва и Польша не имеют права диктовать Белоруссии условия политической жизни, поскольку у них и так полно проблем. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире «Соловьев LIVE»

Яков Кедми объяснил, почему Запад окончательно потерял Белоруссию © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

По его мнению, единственным временем, когда белорусы были на равных с другими народами в составе одного государства, является советская эпоха, из которой Белоруссия вышла в крайне выгодном положении.

«Это была республика с самым высоким в СССР процентом оборонных и наукоемких предприятий. И эта база позволяет Белоруссии существовать сегодня. И тут приходят люди, которые говорят: нет, выбросьте это все, и поляки с литовцами, которые всегда вас мордовали, скажут, как вам жить», — негодует Кедми.

Специалист также предложил гражданам Белоруссии оценить нынешнее состояние Польши и Литвы, отметив, что эти страны полностью зависят от внешней помощи и не могут сами себя обеспечить.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.