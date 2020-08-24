На территории 169-го Учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины вечером 24 августа в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, двое получили травмы, также пострадала девушка - гражданское лицо. Об этом пресс-служба полигона сообщила в Facebook

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