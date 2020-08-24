«Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий в результате личной невнимательности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих произошел взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь.
На месте взрыва работает следственная группа Нацполиции Украины.