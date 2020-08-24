Шесть стран-партнеров Евросоюза подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России, введенных в рамках стратегии ЕС по непризнанию вхождения Крыма в состав РФ. Об этом говорится заявлении внешнеполитической службы ЕС от 24 августа

Евросоюз согласовал санкции против России и Китая © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк сообщении.

Эти шесть стран присоединились к европейскому санкционному режиму против России с момента его формирования в 2014 году и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Изначально ЕС рассчитывал, что по меньшей мере еще одна страна-кандидат — Турция — также присоединится к санкционному режиму, однако Анкара от этого сразу же отказалась.

Санкции ЕС по Крыму направлены главным образом на жителей полуострова и работающие там предприятия. Физическим лицам, живущим в Крыму, закрыт въезд на территорию ЕС с российскими загранпаспортами, страны ЕС готовы ставить им визы, только если у них остались украинские паспорта. ЕС также запретил все контакты с крымскими предприятиями, запретил своим судам заходить в крымские порты, а самолетам — совершать посадки в аэропортах Крыма.