Задержанная в понедельник, 24 августа, член Координационного совета оппозиции Белоруссии Ольга Ковалькова находилась в Партизанском РУВД Минска, откуда ее вывезли в неизвестном направлении. Об этом говорится в сообщении на ее странице в Facebook

В Белоруссии задержаны два члена президиума оппозиционного Координационного совета © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Сергея Дылевского. Оба являются членами Координационного совета, по факту создания которого заведено уголовное дело.

Сообщилось, что Ковалькова находилась в Партизанском РУВД, откуда ее вывезли в неизвестном направлении.

«Ольгу Ковалькову доставили [в изолятор] на Окрестина. Сергей Дылевский замечен в транспорте не был, его перевод пока не подтвержден», — говорится в сообщении.

В Координационном совете отметили, что по телефону 102 сказали, что Дылевский также находится в ИВС Окрестина, однако там эту информацию не подтвердили.

На прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, Дылевский, юрист Максим Знак, Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В состав Координационного совета вошли около 50 человек.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания совета оппозиции заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии, которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.