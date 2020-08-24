Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует допустить пророссийские силы до политической деятельности в республике, чтобы в будущем решить проблему протестов. Об этом политолог Алексей Кочетков сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт сказал, как доказать пророссийским силам в Белоруссии, что они выгодно отличаются от Лукашенко © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По мнению Кочеткова, все идет к тому, что Лукашенко начнет закручивать гайки, а это «самое неправильное, что можно себе представить». Эксперт считает, что белорусскому лидеру следовало бы начать диалог с пророссийскими силами.

«Нужно дать белорусским патриотическим пророссийским силам возможность заниматься политической деятельностью… Эти силы в Белоруссии присутствуют, у них огромный потенциал. Это могло бы во многом решить проблему будущих протестов и взрыва в Республике Беларусь по украинскому сценарию», — сказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.