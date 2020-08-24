Украинские силовики в нарушение достигнутых договоренностей продолжают провокации на линии соприкосновения. Об этом 24 августа заявил представитель Народной милиции ДНР, передает РИА Новости

Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Также в сторону Донецка украинские военнослужащие запустили флаг с фашистской символикой, закрепленный на надувных шарах.

«Мы не исключаем, что на данных шарах, возможно, прикреплены взрывные или зажигательные устройства, предназначенные для нанесения ущерба мирному населению республики. Командование Народной милиции призывает жителей прифронтовых районов республики проявлять бдительность и осторожность», — рассказал собеседник информагентства.

Напомним, полный запрет на ведение любого огня, действия разведывательно-диверсионных подразделений и полеты БПЛА на линии соприкосновения в Донбассе вступил в силу 27 июля.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.