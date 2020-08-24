Руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко заручился помощью российских политтехнологов. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Что-то пошло не так. Политтехнологи Лукашенко неправильно рассчитали возможности и действия «декабристок» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По мнению Золотарева, этот «перформанс с автоматом» является одним из примеров положительной корректировки политтехнологии команды Лукашенко, чей «интеллектуальный ресурс» за последнюю неделю значительно усилился.

«Скорее всего, после разговора с Путиным в последние недели подтянулись российские специалисты, которые в плане организации коммуникаций и политтехнологии куда более продвинуты, чем их белорусские коллеги. Потому что в первые недели, откровенно говоря, коммуникация у Лукашенко была провальной. Ситуация стала исправляться, это стало заметно», — отметил политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.