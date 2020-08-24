По его словам, на данный момент в Белоруссии установился баланс сил, когда ни та, ни другая сторона не может полностью достичь поставленных целей. При этом время играет в пользу Лукашенко: если все пойдет по инерционному сценарию, накал протеста будет снижаться, отметил эксперт.
«Мы помним события 2013-14 года, когда были три месяца майдана, пока не появились снайперы и не пролилась кровь сакральной жертвы. С учетом того, что вокруг [оппонентки Лукашенко Светланы] Тихановской начал крутиться этот шакал Вельзевула Бернар-Анри Леви, спецслужбам Беларуси стоит напрячься, как бы не появились сакральные жертвы и неизвестные снайперы, как бы не произошло такое событие, которое разрушит это хрупкое равновесие», — отметил Золотарев.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.