Встреча лидеров стран «нормандкой четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) может состояться в конце сентября. Об этом 24 августа в своем Twitter заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом

«Хайко Маас, я рад, что в День Независимости у нас гости такого высокого уровня. Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины. Согласились, что саммит лидеров нормандской четверки должен состояться в конце сентября», — написал украинский лидер.

Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В соответствии с коммюнике было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в этом формате.

Планы лидеров европейских стран встретиться еще раз, чтобы обсудить проблему конфликта в Донбассе, сорвала пандемия коронавируса.

.@HeikoMaas, я радий, що на День Незалежності у нас гості такого високого рівня. Німеччина послідовна у підтримці територіальної цілісності України. Погодилися, що саміт лідерів #N4 має відбутися в кінці вересня. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2020

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