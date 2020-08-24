«Хайко Маас, я рад, что в День Независимости у нас гости такого высокого уровня. Германия последовательна в поддержке территориальной целостности Украины. Согласились, что саммит лидеров нормандской четверки должен состояться в конце сентября», — написал украинский лидер.

Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера»
Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера»
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
На первом за три года саммите нормандского формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В соответствии с коммюнике было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в этом формате.

Планы лидеров европейских стран встретиться еще раз, чтобы обсудить проблему конфликта в Донбассе, сорвала пандемия коронавируса.

 

 

 

 