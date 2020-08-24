Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская в новом интервью заявила, что харассмент обязательно должен быть, приводит слова артистки «Комсомольская правда» 24 августа

«Я сейчас с иронией говорю, что я за харассмент. В том смысле, что если он исчезнет, то мы вообще забудем, что такое секс. Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти. С обеспеченными мужчинами. Почему нет?!», — заявила Лолита.

Уничтожение великой литературы и театра: Лолита решила стать актрисой и нарвалась на критику © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк Харви Вайнштейна. По мнению Лолиты, женщины понимали на что идут и делали это ради ролей. Артистка также сказала, что ей жалко мужчин, которых потом обвиняют.

В июне художественный руководитель московского театра «Модерн» Юрий Грымов сообщил, что в его театре сыграет певица Лолита Милявская. Речь шла о роли невесты 26-летней Агафьи Тихоновны Купердягиной в спектакле «Женитьба».

Певица сама побывала в роли невесты уже 5 раз. Оценить, какая из нее получится Агафья Тихоновна, зрители смогут уже осенью, на премьере спектакля.