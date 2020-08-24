Во время назначения экспертизы по делу журналиста Василия Муравицкого следователь потребовал принять во внимание «социально-политическую ситуацию». Об этом адвокат журналиста Андрей Гожый рассказал в интервью изданию Украина.ру

Дело Муравицкого. Как издеваются над человеком, «подорвавшим информационную безопасность» Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Прежде чем направить дело на экспертизу, следователь выносит постановление о назначении экспертизы. И говорит: прошу провести экспертизу, учитывая социально-политическую ситуацию. Это что за указание такое, учесть социально-политическую ситуацию? Это 1937-й год? Потому что тогда судили согласно политической ситуации и революционной целесообразности», — рассказал Гожый.

Муравицкого задержали 1 августа 2017 года прямо в роддоме, куда он пришел, чтобы навестить жену и новорожденного сына. Журналисту вменили посягательство на территориальную целостность Украины, госизмену, разжигание межнациональной ненависти и содействие терроризму в публикациях в СМИ.

Amnesty International и швейцарская «Сеть Солидарности» признали Муравицкого узником совести, а в декабре 2017 года Европарламент отправил письмо украинскому правительству с требованием немедленного освобождения журналиста.

Муравицкий вошел в список из 12 журналистов, который Совету Федерации РФ передал экс-редактор РИА Новости Украина, журналист Кирилл Вышинский, который сам провел долгое время в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.