Россия должна смотреть на белорусскую проблему через призму собственных интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

«Если говорить о том, на чьей стороне в Белоруссии мы должны быть, то точно не на стороне оппозиции и даже не на стороне Лукашенко, а на стороне белорусского народа. Во всех политических дрязгах, ссорах, спорах есть один четкий критерий истины: та или иная политическая комбинация приводит к благу российского и белорусского народов или нет. Вот это главный критерий, на который надо ориентироваться», — объяснил эксперт.

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Алексей Зубец: Белорусская оппозиция способна "штаны на лямках" превратить в экономический коллапс © Youtube / Алексей Зубец Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.