В интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал, что Россия ожидает от отношений с Минском

Первое требование — это свобода транзита, второе — свобода российского бизнеса на территории Белоруссии, потому что сегодня белорусский рынок для российской продукции по многим позициям закрыт, считает эксперт.

«Например, для компаний из сферы машиностроения. Белорусская техника, трактора и грузовики, продается в России широко, российская техника в Белоруссии не продается никак. Потому что белорусские предприятия под давлением собственного правительства эту технику не покупают. И третье — это неучастие Белоруссии во всякого рода антироссийских коалициях и акциях, ну еще минимальное военное присутствие, у нас есть два объекта связи и предупреждения о ракетном нападении», — объяснил Алексей Зубец.

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«Тут вам не Белоруссия!» Что на самом деле происходит с «демократией по-американски» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.