Белорусский майдан представляет собой карикатуру на киевский майдан в 2013-2014 годах, поскольку авантюру на Украине планировали перворазрядные государственные деятели, а в Минске все выглядит более примитивно. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем интервью журналисту Юрию Коту на сайте «Голос правды»

Вассерман объяснил, почему России в вопросе Белоруссии остается лишь ждать и надеяться © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По его мнению, к президенту Александру Лукашенко предъявляется лишь одна претензия в том, что он слишком долго находится у власти.

Он считает, что Лукашенко фальсифицировал результаты выборов, но это делается в любом государстве.

«Даже если он добавил себе 10-20 процентов, всё равно же альтернативы нет, одно лишь недоразумение, которое только умеет жарить котлеты. Это же насколько надо не уважать белорусов, чтобы посчитать: оно может быть президентом», — категоричен Кедми.

Специалист добавил, что реакция России на эти протесты в отличие от реакции Запада, который по факту толкнул Белоруссию в сторону Москвы, более спокойна, а это значит, что в стране рано или поздно все успокоится.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.