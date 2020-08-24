Если политическая система Белоруссии не выдержит и к власти придет оппозиция, республику ждут не просто лихие 90-е, а гораздо худший сценарий. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Пока что отношение к Лукашенко не является маркером геополитических ориентаций белорусов © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог отметил, что любой, даже довольно умеренный, разворот Белоруссии на Запад будет означать слом всей системы, которая работала уже четверть века, что повлечет за собой сильнейшее падение уровня жизни и огромные социальные издержки.

Но и придерживаться старой системы тоже уже невозможно, ее нужно менять, но сохранить при этом прежние достижения можно только вместе с Россией, подчеркнул Неменский.

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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.