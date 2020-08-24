Президент Белоруссии Александр Лукашенко позиционирует себя не как лидер страны-союзницы России, а как лидер нейтрального государства. Пророссийские силы в республике должны изменить эту ситуацию. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Пока что отношение к Лукашенко не является маркером геополитических ориентаций белорусов © РИА Новости, Нина Зотина

«Да, есть факт участия в интеграционных структурах с Россией, однако он противоречит официальным целям внешней политики и всей той пропаганде, которую в последние годы проводит белорусская власть, включая предвыборную кампанию президента», — указал Неменский.

Россия же заинтересована в том, чтобы в Белоруссии были определенные пророссийские силы, в том числе общественные деятели, которые бы призывали страну к активному участию в интеграционных проектах или хотя бы к полноценному статусу союзника России, добавил политолог.

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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.