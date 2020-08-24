В Мелитополе Запорожской области Украины ко Дню независимости страны украсили город в цвета национального флага, прибрали улицы, покрасили столбы. В ночь на 24 августа неизвестные добавили к свежей белой краске на столбах две полосы – красного и синего цвета, сообщил сайт «РИА-Мелитополь»

В местных СМИ уже окрестили хулиганов поклонниками «русского мира» и призвали всех, кто что-либо о них знает, обратиться в полицию.

«Бумбокс» и «Океан Эльзы» не давали разрешения использовать свои песни на концерте в День независимости © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

На Украине 24 августа отмечают День независимости, к этой дате приурочены разные мероприятия. Одно из главных — «Марш защитников Украины», участие в котором приняли бывшие атошники и националисты. Позже они отправились к зданию Офиса генпрокурора с требованием освободить подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.