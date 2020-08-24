В местных СМИ уже окрестили хулиганов поклонниками «русского мира» и призвали всех, кто что-либо о них знает, обратиться в полицию.
Коммунальщики города закрашивают столбы обратно в белый цвет, а тем временем правоохранители изъяли видео с камер наблюдения для установления личностей злоумышленников.
На Украине 24 августа отмечают День независимости, к этой дате приурочены разные мероприятия. Одно из главных — «Марш защитников Украины», участие в котором приняли бывшие атошники и националисты. Позже они отправились к зданию Офиса генпрокурора с требованием освободить подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.